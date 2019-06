Violenta rissa a Floridia per una relazione sentimentale: arrestati tre giovani

Calci, pugni e bastonate tra quattro giovani a Floridia, in via Fava nella zona delle case popolari. E' accaduto nella notte. I carabinieri della tenenza di Floridia sono stati allertati la scorsa notte intorno alle 4 per una rissa in corso. Sono stati arrestati Christian Forte, di 19 anni, Michele Guastella, di 21 anni, e B.G, di 18 anni. Nella rissa è stato coinvolto anche un diciassettenne che è stato denunciato.

La rissa è nata tra i quattro giovani, divisi in due gruppi da due. Uno dei ragazzi difendeva l’onore della sorella che aveva avuto una relazione con un ragazzo dell’altro gruppo. La rissa è nata per degli insulti rivolti all’ex ragazza. Da qui la rabbia è esplosa con calci e pugni. I militari hanno trovato anche bastone di 70 centimetri.

I quattro sono stati separati e porti dai militari alla guardia medica di Floridia per essere medicati. Tutti hanno lievi contusioni e abrasioni che sono state medicate.

I tre si trovano agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

