Picchia la madre dentro l'auto: arrestato 19enne a Siracusa

Ha picchiato la madre che gli stava dando un passaggio in macchina. La donna sarebbe riuscita a raggiungere il palazzo della Questura, in viale Scala Greca, per denunciare quell’aggressione, dato che il figlio, 19 anni, aveva un divieto di avvicinamento al genitore.

Gli agenti della Squadra mobile hanno così arrestato il giovane che, su disposizione della Procura di Siracusa, è stato accompagnato in carcere, nel penitenziario di contrada Cavadonna, così come racconta Gaetano Scariolo sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

