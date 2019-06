Parcheggi e navette per il centro storico a Ortigia: si pensa a un piano urbano

Una corsia preferenziale in via Malta per entrare nel centro storico, una sola per uscire su corso Umberto e poi due parcheggi, già esistenti, per invogliare quanti più cittadini a lasciare la propria auto e raggiungere Ortigia con i bus navetta.

Non c’è ancora un’ordinanza e come data indicativa viene indicata dall’amministrazione l’estate ma l’amministrazione comunale ha avviato, seppur a piccoli passi, l'introduzione del piano urbano della mobilità sostenibile. Uno strumento discusso a lungo nella quarta commissione consiliare e approvato dall’aula i primi giorni di maggio con il Vermexio che adesso ha avviato la fase di introduzione concreta in città, così come raccontato oggi sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

