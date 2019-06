Incidente con la moto a Siracusa, muore a 41 anni un militare di Floridia

Incidente mortale questa mattina all’ingresso sud di Siracusa, di fronte all’ingresso del cimitero sulla ex strada statale 124. A perdere la vita un motociclista, Francesco Garofalo, di 41 anni, di Floridia, che si è scontrato con un furgone. Era un militare dell'aeronautica, componente del Battaglione San Marco.

Secondo una prima ricostruzione il centauro dopo lo scontro sarebbe scivolato sull’asfalto finendo poi contro il guard rail. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimarlo e successivamente anche il medico legale.

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi e in un primo tempo hanno deviato il traffico in entrata su via Ascari. Successivamente parte della carreggiata è stata riaperta. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta.

© Riproduzione riservata