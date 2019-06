Alimenti in cattivo stato a Siracusa, denunciati tre ristoratori

Tre ristoratori denunciati e oltre 20 mila euro di multe. Sono questi i numeri dell'operazione condotta dalla polizia insieme a personale del Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda sanitaria provinciale e agli agenti della polizia municipale.

Il blitz è scattato in ristoranti, bar e attività commerciale con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e che i titolari avessero tutta la documentazione amministrativa fosse in regola. Le verifiche sono state effettuate in tutto il territorio cittadino con particolare attenzione per il cento storico di Ortigia ma anche aree periferiche come quella dell'Epipoli e del Villaggio Miano.

Secondo quanto spiegato dalla Questura, nel corso dell'attività sono emerse numerose violazioni, sia dal punto di vista della documentazione amministrativa che degli standard igienico sanitari previsti dalla legge per tutte le attività che vendono cibi e alimenti.

