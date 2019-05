La rivolta degli operatori, rifiuti per strada a Pachino

Da quattro mesi senza stipendi, e da quattro giorni nessun servizio di raccolta rifiuti. La pazienza degli operatori ecologici sembra arrivata al capolinea: senza alcuno sciopero programmato, i lavoratori della ditta Dusty, che gestisce la raccolta in città, hanno detto “basta”, decidendo di bloccare il servizio. Lunedì, a sorpresa, hanno incrociato le braccia.

“Siamo stati abbandonati da tutti - è la voce dei lavoratori, che si riuniscono ogni giorno al cantiere della ditta lungo la strada provinciale per Noto - non potevamo aspettarci una ulteriore situazione sconfortante. Oramai le nostre situazioni economiche sono gravemente compromesse, non sappiamo più cosa fare”. L'ultima mensilità corrisposta è stata quella di gennaio, l'unica del 2019, ed è quasi giugno.

"C'è un momento di sconforto ed esasperazione - ha confermato Franco Nardi, sindacalista della Cgil -, attendiamo un ulteriore confronto con la commissione straordinaria che regge il Comune, per avere notizie sui trasferimenti ministeriali destinati agli enti locali".

