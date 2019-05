Siracusa, cambio al vertice del comando provinciale dei vigili del fuoco: arriva Michele Burgio

Cambio al vertice al comando dei vigili del fuoco di Siracusa. Nella sede centrale di via Von Platen c'è stato il passaggio di consegne tra il comandante uscente, Ferdinando Franco, e Michele Burgio proveniente dal comando di Agrigento.

Ferdinando Franco è stato per anni funzionario vigili del fuoco a Catania. Nel 2012 è stato dirigente alla direzione regionale per la Sicilia e lasciando il comando di Siracusa ha ricoperto l’incarico di comandante provinciale di Asti.

Durante il suo mandato alla guida del comando provinciale dei vigili del fuoco di Siracusa Franco è stato impegnato, tra l’altro, in soccorsi per gli eventi alluvionali della piana di Catania di ottobre e per gli eventi sismici dei paesi etnei del 26 dicembre 2018.

Michele Burgio, di 55 anni, palermitano, ha ricoperto l’incarico di funzionario dei vigili del fuoco nei comandi di Pistoia, Palermo, direzione regionale dei vigili del fuoco per la Sicilia e l'ufficio I del dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile a Roma. Dal 2012 è dirigente ed è stato Comandante di Caltanissetta e di Agrigento.

