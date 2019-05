Noto "Amica delle Tartarughe": arriva il premio del WWF Italia

Un nuovo significativo primato per Noto. È il primo Comune siciliano «Amico delle Tartarughe». Lo ha decretato il WWF Italia. Di recente Comune e WWF hanno avviato il Progetto «Life Euroturtles» per la salvaguardia delle tartarughe marine.

«Grazie alla collaborazione con il WWF Italia – ha dichiarato il sindaco Corrado Bonfanti - il nostro Comune ha deciso di inserire nel Piano di Utilizzo delle aree demaniali, di recente approvazione, una serie di norme finalizzate al miglioramento dello stato di conservazione delle tartarughe marine, con esplicito riferimento al Progetto Life Euroturtles, promosso proprio dal Fondo Mondiale per la Natura», così come raccontato sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

