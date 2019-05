L'omicidio di Floridia: condannato definitivamente 34enne siracusano

Deve espiare una pena residua di 8 anni e 1 mese di reclusione per i reati di porto illegale di arma e concorso in omicidio Leonardo Maggiore, il trentaquattrenne disoccupato siracusano arrestato l'altro ieri dai carabinieri di Siracusa Ortigia.

I militari hanno dato esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Siracusa per la condanna definitiva e dopo aver condotto l'uomo alla stazione dei carabinieri di Ortigia, lo hanno accompagnato alla casa di reclusione Cavadonna di Siracusa.

Maggiore è accusato di aver preso parte all'omicidio di Nicola La Porta, avvenuto a Floridia nel marzo del 2014, quando la vittima fu attirata in una trappola in una campagna alla periferia di Floridia e poi uccisa a colpi di pistola. Aveva 45 anni e faceva l'operaio, così come scrive Cettina Saraceno sulle pagine del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE