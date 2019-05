Siracusa, servizi comunali nella bufera: dieci richieste di rinvio a giudizio

Tre ex consiglieri comunali, due dirigenti ancora in servizio e uno in pensione; i rappresentanti legali di alcune cooperative. Sono dieci le richieste di rinvio a giudizio emesse dalla Procura di Siracusa nei confronti di altrettante persone nell'ambito di un'inchiesta legata a presunti affidamenti illegittimi da parte del comune per assegnare la gestione di alcuni servizi pubblici tra i quali in particolare gli asili nido e gli impianti sportivi.

L'indagine è partita ormai oltre due anni fa e portata avanti dai militari della Guardia di finanza aveva portato all'emissione di dodici avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di altrettante persone. Il pubblico ministero Marco Dragonetti ha però chiesto adesso il processo solo per dieci delle dodici persone iscritte nel registro degli indagati nel corso dell'operazione che inizialmente era coordinata dall'ormai ex procuratore capo Francesco Paolo Giordano e dal sostituto procuratore Marco Di Mauro.

I tre ex consiglieri comunali coinvolti nell'inchiesta sono Roberto Di Mauro e Giuseppe Assenza, entrambi eletti nelle fila di Forza Italia nella scorsa consiliatura e Alberto Palestro, che nella scorsa consiliatura era tra le fila di Siracusa democratica ma alle ultime elezioni, candidato con Siracusa protagonista, non è stato eletto.

