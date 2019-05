Francofonte, incrocia il rivale in strada e gli spara: denunciato

Ha sparato al rivale esplodendo un colpo di pistola che però non ha centrato il bersaglio. È accaduto a Francofonte, in via Emanuele Filiberto, nel centro urbano. Tra i due però qualche "incomprensione" ci era già stata: come si legge nel Giornale di Sicilia, i contrasti risalgono allo scorso anno quando tra i due vi fu una sparatoria. Qualche giorno fa la vendetta.

Stavolta però il colpo sparato ha raggiunto delle lamiera, senza ferire nessuno.I militari dell'Arma, non sono riusciti a recuperare l'arma e non hanno rilevato bossoli a terra in via Emanuele Filiberto, ma stanno cercando di ricostruire dinamica. Il trentanovenne che avrebbe esploso un colpo di pistola è stato denunciato all'autorità giudiziaria per detenzione di arma e munizioni.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE