Giallo sulla morte di un 70enne a Catania: bruciato dentro un'auto

È morto al reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro l'uomo che è stato trovato bruciato all’interno della propria auto in fiamme in via Pacinotti 23, a Catania. Nonostante i soccorsi immediati da parte dei vigili del fuoco, Roberto Rizzottolo, di 70 anni nato a Noto non ce l'ha fatta.

L'uomo era stato ricoverato in prognosi riservata con ustioni di primo e secondo grado sul 30% del corpo.

Gli agenti della polizia scientifica stanno cercando di chiarire la dinamica della morte dell'uomo. Tra le ipotesi più accreditate c'è quella di suicidio.

