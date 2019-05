Serata da ballo non autorizzata, denunciato il titolare di un ristorante a Siracusa

Nel suo ristorante, in viale Scala Greca, aveva organizzato una serata da ballo solo che non era autorizzato. Gli agenti di polizia hanno denunciato il titolare, 49 anni, che, per l'occasione, avrebbe anche venduto diversi biglietti per la partecipazione alla serata.

E, secondo alcune fonti investigative, avrebbe anche avuto un buon seguito ma dai controlli, compiuti dalla sezione Amministrativa, è emerso che in Questura non era mai stata presentata una richiesta per quella serata, così come prevede la legge.

Non è il primo controllo della polizia in un locale pubblico frequentato da giovani, del resto dopo la tragedia a Madonna del Piano nelle campagne di Corinaldo, in provincia di Ancona, con sei ragazzi morti in una discoteca, le verifiche sulla sicurezza sono aumentate.

Negli ultimi mesi, gli agenti di polizia hanno passato al setaccio decine di esercizi pubblici, nel centro storico, mentre in contrada Targia, all'ingresso nord di Siracusa, si è scoperto che un circolo privato era stato anch'esso trasformato in una discoteca. L'ultimo episodio risale ad oltre due settimane fa quando nel corso di un controllo in una villa, a Floridia, si è scoperto che la serata danzante era del tutto abusiva.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE