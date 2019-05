Gli agenti della polizia di Stato indagano sull'incendio che la notte scorsa ha danneggiato una Volkswagen Passat, posteggiata in via Unità, a Pachino, in provincia di Siracusa.

Le fiamme hanno lambito anche il portone d’ingresso della Pinacoteca comunale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata