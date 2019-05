Ruba in un supermercato ad Avola: fermata ed arrestata

Ruba all'interno del supermercato Lidl di contrada Merlino ad Avola. I carabinieri hanno arrestato per il reato di furto aggravato Carmela Pirruccio, di 43 anni. La donna aveva razziato generi alimentari, monili e trucchi per un valore complessivo di circa 50 euro senza riuscire a fornire ai militari la prova di acquisto.

La donna è stata accompagnata in caserma per ulteriori gli accertamenti. I carabinieri hanno interpellato i titolari del supermercato al fine di riscontrare eventuali ammanchi di merce. Al termine delle verifiche i militari hanno accertato che la donna aveva rubato la merce riuscendo a passare dalle casse senza essere notata dal personale. Perciò è stata dichiarata in stato di arresto.

La quarantatreenne secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria è stata rimessa in libertà.

