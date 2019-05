Naufragio al largo di Malta: affonda per il maltempo un peschereccio di Siracusa, un morto e un disperso

Un peschereccio iscritto al compartimento marittimo di Siracusa, lo "Zaira", è affondato la notte scorsa a largo di Malta.

Secondo le prime notizie uno dei componenti dell'equipaggio è morto in un ospedale dell'isola dopo essere stato recuperato insieme ad altri due marittimi; un quarto risulta ancora disperso.

Ricerche sono in corso da parte delle autorità maltesi. Il naufragio, che si è verificato intorno alle 4, sarebbe stato causato con ogni probabilità dalle avverse condizioni meteo-marine.

Secondo quanto riportato dai media maltesi, tutti i membri dell'equipaggio dello Zaira sono siciliani. Il disperso è il padre di uno dei due pescatori che sono riusciti a salvarsi a nuoto. Le ricerche, attorno alle 12, sono tuttora in corso con l'utilizzo anche di un elicottero delle forze armate maltesi.

Il peschereccio si trovava a un miglio dalle coste dell'isola: nella zona c'erano condizioni meteo-marine proibitive. Dall'imbarcazione è partito l'allarme satellitare diretto alla centrale operativa delle Capitanerie di porto a Roma, che a sua volta ha avvisato Malta. Le motovedette maltesi sono uscite in mare e hanno salvato due persone. Dalla scorsa notte le autorità italiane e maltesi sono in stretto contatto e al momento le motovedette maltesi sono ancora sul posto per la ricerca dell'uomo disperso.

