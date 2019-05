Tragico incidente a Siracusa, si schianta con la moto: muore studente di 17 anni

Incidente mortale ieri notte a Siracusa. Simone Geracitano, 17 anni, è deceduto in viale Scala Greca, nell'ingresso nord della città.

Il ragazzo era alla guida di una moto quando avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un tabellone.

Lo studente 17enne sarebbe morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Geracitano avrebbe perso il controllo della moto all'altezza dell'incrocio con via Modica per poi schiantarsi contro un tabellone, quindi sull'asfalto. Ma la dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Alcuni passanti hanno subito allertato il 118, che giunto sul posto ha trasportato il ragazzo all'ospedale Umberto I in codice rosso, dove pochi minuti dopo è deceduto.

Simone Geracitano, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 18 anni, era uno studente del Liceo Scientifico Einaudi, molto noto nel mondo del tennis, anche perchè sin da piccolo faceva parte del circolo del tennis Tc Siracusa.

