Siracusa, irregolare chiede rinnovo permesso soggiorno: denunciato

Avrebbe dovuto lasciare l'Italia, ma si è presentato all'ufficio immigrazione della questura di Siracusa per rinnovare il permesso di soggiorno. Così gli agenti hanno denunciato un cittadino egiziano, A. G. A. M., di 22 anni, residente a Rosolini per non aver ottemperato all’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale.

Il ventiduenne è presentato agli sportelli della questura come se nulla fosse, ma gli operatori di polizia hanno accertato, da un controllo alle banche dati, che la posizione dell'egiziano è irregolare.

Al termine dell’istruttoria amministrativa, il 22enne è stato portato nel centro di Caltanissetta per essere, successivamente, rimpatriato nel paese d’origine.

Inoltre gli agenti delle volanti hanno denunciato due uomini, D.M.A., di 41 anni e V.G., di 36 anni , per il reato di furto aggravato in concorso.

Infine S.S., di 34 anni è stato denunciato per porto ingiustificato di arma da taglio.

