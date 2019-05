Incidente sulla Catania-Siracusa, scontro tra due auto: quattro feriti

È di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 15, sulla Catania-Siracusa, in direzione Siracusa.

Due automobili si sono scontrate e ad avere la peggio sono stati un uomo e una donna di San Cataldo. Si tratta di G.F., un 56enne che guidava una delle due vetture, e di L.M. una 50enne che viaggiava con lui. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. La prognosi è di 10 giorni per l'uomo e di 30 per la donna.

Nell'altra vettura c'erano due donne residenti a Giarre. Per la conducente C.G. di 29 anni e la passeggera M.V. di 38 anni ferite lievi.

