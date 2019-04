Avevano 300 grammi di droga, i carabinieri fermano due giovani a Siracusa

I militari dell'Arma li hanno sorpresi con 300 grammi di droga e li hanno arrestati. A finire nella rete dei carabinieri di Noto sono stati due uomini, Antonino Restuccia, 29 anni. Corrado Leonetti, 24 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine.

I due devono adesso rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; nell'ambito dell'operazione, gli uomini del nucleo operativo e radiomobile di Noto hanno anche deferito all'autorità giudiziaria per i minori un ragazzo che si trovava con i due uomini finiti agli arresti.

I carabinieri sono entrati in azione nel corso di un servizio volto proprio a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nel territorio della zona sud della provincia. I militari dell'Arma nelle ultime settimane hanno effettuato una serie di riscontro e raccolto elementi che li hanno portati a ritenere che i due potessero avere in casa droga pronta per essere immessa nel mercato degli stupefacenti tra Noto e i comuni limitrofi.

