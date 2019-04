Lentini, maltratta l'ex moglie: arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali a Lentini. L'uomo ha più volte vessato l’ex moglie. Per questo gli agenti della polizia del commissariato di Lentini, a seguito di indagini dirette dal sostituto procuratore Stefano Priolo e coordinate dal procuratore della repubblica Fabio Scavone, hanno arrestato il trentottenne, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il tribunale di Siracusa.

Inoltre, gli agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato B. M., di 32 anni, e la madre C. M., di 56 anni, lentinesi per i reati di violenza, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

