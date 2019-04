Ospedale di Siracusa, Prestigiacomo (FI): "Non deciderà la Regione dove costruirlo"

«L'area dove sarà costruito il nuovo ospedale di Siracusa non deve certo sceglierla la Regione». Mentre si attende ancora l'ufficializzazione di una scelta che appare ormai scontata, la bocciatura della Pizzuta da parte del consulente nominato dall'Azienda sanitaria provinciale, il deputato nazionale di Forza Italia Stefania Prestigiacomo interviene a gamba tesa nei confronti della Regione.

La vicenda ruota attorno all'individuazione del terreno sul quale dovrà essere costruito l'ospedale, il consiglio comunale in tre diversi occasioni ha indicato un'area della Pizzuta già inserita nel piano regolatore come luogo per la nuova struttura sanitaria.

«Non deve essere la Regione a scegliere l'area - ribadisce Prestigiacomo -. Voglio ricordare che la Regione può avvalersi certamente di consulenze per verificare l'idoneità delle aree, può aprire un dibattito ma certamente quello che non può fare è scegliere un'area alternativa».

