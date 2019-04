Ai domiciliari viene sorpreso a spasso per le vie di Avola, arrestato

Viene sorpreso per le vie di Avola dai carabinieri, mentre si dovrebbe trovare ai domiciliari. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Noto hanno rafforzato il controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari soprattutto in questo lungo ponte di festività.

Così è stato arrestato arrestato in flagranza Adolfo Terranova, di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia ed attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Terranova non ha saputo dare una valida giustificazione per allontanamento dalla detenzione domiciliare. Il trentanovenne è stato portato in caserma. Il giudice ha disposto per lui nuovamente gli arresti domiciliari.

