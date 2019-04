Siracusa, sovraffollamento in una casa di riposo per anziani: segnalata la titolare

I carabinieri di Siracusa con i militari del Nas di Ragusa hanno trovato in una casa di riposo 23 anziani. La titolare della struttura aveva una autorizzazione per diciassette persone. La donna è stata è stata segnalata alle autorità amministrativa e sanitaria per il sovraffollamento della casa di riposo.

I controlli dei militari del comando provinciale di Siracusa s'inquadrano nell’ambito dei servizi straordinari effettuati in occasione delle festività pasquali, che quest’anno coinvolgono un periodo di due settimane concludendosi oltre il primo maggio.

"Si ritiene, a ragion veduta, infatti, che in periodi dell’anno caratterizzati da ponti festivi e nei mesi estivi possano verificarsi le violazioni dovute proprio al sovraffollamento delle strutture che ospitano persone vulnerabili", si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.

