Noto, auto sui binari e il treno la travolge: muore anziana, il marito ferito e indagato per omicidio colposo

Tragedia ieri sera in provincia di Siracusa. Un'auto è stata travolta da un treno a un passaggio a livello in contrada Zupparda nei pressi di Noto. Nell'impatto è morta una donna, Santina Duca, 62 anni, che era a bordo di una Fiat Multipla. E' grave, ma non in pericolo di vita il compagno, 47 anni, che si trova ricoverato all'ospedale Di Maria di Avola.

L'uomo, che è indagato per omicidio colposo e disastro ferroviario, è stato sentito dagli agenti di polizia di Noto che insieme al magistrato della Procura di Siracusa, Francesca Eva, stanno provando a ricostruire l'incidente tra la macchina della coppia ed il treno, avvenuto intorno alle 21. Il treno coinvolto è il regionale Modica–Siracusa.

L'auto, una Fiat Multipla, sarebbe rimasta chiusa tra le sbarre, ferma sui binari. Si dovrà chiarire se l'auto fosse in panne. La Duco e il compagno sono scesi entrambi dalla macchina rimanendo però vicino al mezzo. L'uomo avrebbe provato ad attirare l'attenzione del macchinista che ha provato a frenare la marcia del treno ma non è riuscito a evitare l'impatto.

Nessun ferito all'interno del treno. La linea ferroviaria è stata interrotta, disagi solo per un treno che è stato sostituito da un autobus.

