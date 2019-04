Controlli del Nas, sequestrati 200 chili di molluschi a Ortigia e 106 ovini a Portopalo

Sono stati sequestrati 100 ovini e 200 chili di prodotti ittici dai carabinieri del Nas di Ragusa e del comando provinciale di Siracusa.

È questo il bilancio dei controlli controlli dei carabinieri ad allevamenti ed attività commerciali in occasione dell’approssimarsi delle festività pasquali,

I militari hanno intensificato i controlli agli allevamenti ed agli esercizi commerciali di vendita di carni animali come macellerie e pescherie. In particolare i Nas hanno effettuato una serie di ispezioni, di natura amministrativo-sanitario, nel centro storico di Siracusa e nei quartieri adiacenti. Nel corso dei controlli agli esercizi commerciali è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica S.A., titolare di una pescheria di Ortigia. Nel contesto sono stati sequestrati 200 chili di molluschi detenuti a temperatura ambiente e quindi in cattivo stato di conservazione e privi di etichettatura, per un valore complessivo di merce sequestrata pari a circa 5.500 euro

Mentre a Portopalo di Capo Passero i carabinieri del Nas hanno effettuato mirati controlli nei confronti di alcuni allevamenti di ovini, al fine di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie di settore e la regolarità delle previste autorizzazioni amministrative. In uno di questi i militari hanno sottoposto a sequestro cautelativo sanitario 106 ovini, tutti sprovvisti del marchio auricolare e del bolo endoruminale, ossia completamente sconosciuti all’anagrafe nazionale ovina ed esclusi dal circuito dei controlli sulla tracciabilità dei capi nonché la garanzia della salute pubblica, per un valore complessivo di circa 35mila euro.

© Riproduzione riservata