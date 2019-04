Aggredisce la ex: denunciato un uomo a Priolo

La loro relazione era finita da un pezzo ma lui non avrebbe mai voluto saperne e da oltre un anno avrebbe tormentato la ex compagna, una donna di 36 anni.

Nella notte tra venerdì e sabato scorsa, l'uomo, 43 anni, si è presentato nell'abitazione della vittima, in contrada Talà, alla periferia di Priolo, per avere un chiarimento poi sfociato in un'aggressione fisica.

La trentaseienne, madre di figli, è stata costretta a fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso mentre l'ex compagno è stato denunciato dagli agenti delle Volanti di Siracusa con le accuse di atti persecutori, lesioni personali e danneggiamento ma dovrà rispondere anche di resistenza perché si sarebbe sottratto al controllo delle forze dell'ordine. A chiedere aiuto alla polizia, da una prima ricostruzione della vicenda, sarebbe stata proprio la donna, in effetti, secondo le informazioni fornite dal commissariato di Priolo, al comando del dirigente Fabio Aurilio, la stessa vittima, nei mesi scorsi, avrebbe denunciato quell'uomo.

