Siracusa, compra l'iPhone online me era una truffa: scoperto il venditore

Si erano invaghiti di un telefonino iPhone e quando hanno visto il prezzo quasi non avrebbero creduto ai loro occhi. Nonostante fosse uno degli ultimi modelli, su un noto portale per la compravendita on line il proprietario lo avrebbe offerto al prezzo di circa 300 euro.

Era, però, una trappola in cui sono caduti due siracusani, un trentaduenne ed un ventottenne. Sono rimasti vittima della truffa organizzata da un disoccupato di 45 anni, residente nel Lazio, in provincia di Frosinone, per l'esattezza, che è stato scoperto dagli agenti della Polizia postale di Siracusa.

Gli investigatori, dopo essere riusciti ad identificarlo, lo hanno denunciato con l'accusa di truffa. Non è escluso che abbia raggirato altre persone, seguendo lo stesso modus operandi: postare in bacheca un prodotto, con un prezzo allettante, rivenderlo alla vittima di turno ed infine sparire, incassando i soldi. Un sistema piuttosto semplice ma perfettamente funzionante, complice anche l'ingenuità dei compratori.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE