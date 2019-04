Augusta, ripulita dai rifiuti la scogliera

Hanno approfittato del primo giorno di vacanza per le feste pasquali e hanno scelto di trascorrere la mattinata a ripulire dai rifiuti abbandonati la scogliera del Faro santa Croce, la località balneare più amata dagli augustani.

Così quattro studenti della quinta AT della Ragioneria turistica Giorgia Panico, Mirko Murabito, Daniele Giustini e Gloria Di Blasi hanno raccolto la sfida lanciata a livello internazionale sui social network del «trash challenge» e hanno promosso una pulizia straordinaria, che ha richiamato una quarantina di persone.

"Abbiamo coinvolto la cittadinanza in maniera libera- ha detto Giorgia Panico- sono venuti i volontari di Intercultura e i nostri amici, abbiamo saputo di questa sfida che consiste nel ripulire un luogo, che ci sta particolarmente a cuore per diffondere oltre all'amore per la città anche l'educazione ambientale".

