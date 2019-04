Serata danzante senza autorizzazioni, denunciato il proprietario di una villa a Siracusa

Due persone sono state denunciate dagli agenti della polizia di Stato, in servizio presso la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, insieme al personale della Squadra Mobile, nell’ambito dei continui controlli nei locali di pubblico intrattenimento.

Si tratta del proprietario di una villa e dell’organizzatore di una serata danzante. All'interno dell'abitazione era stata organizzata una serata senza le dovute autorizzazioni.

In particolare è stato rilevato che non erano stati rispettati i requisiti di sicurezza indispensabili per garantire la tutela dell’incolumità degli avventori.

