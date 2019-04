Ditta del consorzio Syneco, protesta ai cancelli Versalis di Priolo

Presidio per oltre tre ore ieri dei ventiquattro operai metalmeccanici della ditta Roca davanti alle portinerie della Versalis, nella zona industriale di Priolo. La mobilitazione è dovuta al mancato pagamento delle ultime due mensilità e si è svolta senza causare disagi alle attività degli stabilimenti.

L'impresa Roca, fa parte del Consorzio Synergo di Gela, ha acquisito l'appalto per le attività di manutenzione all'interno del polo industriale, rilevandole dalla Set Impianti, ma la situazione che dura da circa dieci mesi, con le famiglie in grandi difficoltà, resta tesa.

La vertenza degli ex operai dell'indotto che facevano parte degli organici della Set Impianti, e ricollocati dopo diverse manifestazioni e blocchi realizzati nel corso degli ultimi mesi, potrebbe esplodere nei prossimi giorni in assenza di sviluppi, così come hanno ribadito anche ieri alcuni lavoratori.

