Pericolo di disastro ferroviario, nel Siracusano denunciati 3 allevatori per due distinti incidenti

Sono accusati di aver causato con le loro mucche due incidenti ferroviari in provincia di Siracusa. Il primo lo scorso febbraio sulla tratta Siracusa Modica un treno si è scontrato con quattro mucche. Dalle indagini è emerso che il macchinista del convoglio non ha potuto evitare l’impatto nonostante l’attivazione del freno di emergenza poiché in curva si è visto sbucare quattro bovini di grosse dimensioni incustoditi e solo per un caso l’impatto non ha causato il deragliamento del treno. Nessun passeggero è risultato ferito. Nell’occasione, l’incidente ha causato la soppressione di due treni.

Dalle indagini, la Polizia Ferroviaria di Siracusa è risalita ad un imprenditore agricolo B.A., 57 anni di Solarino, che è stato denunciato. Deve rispondere delle accuse di pericolo di disastro ferroviario e interruzione di pubblico servizio.

Altre due persone, due allevatori, G.G.V. 60 anni di Tortorici e di D.M.D. di anni 26 di Augusta, sono stati denunciati per un altro incidente che si è verificato a metà marzo sulla tratta ferroviaria Siracusa-Catania. Anche per loro l'accusa è di pericolo di disastro ferroviario e interruzione di pubblico servizio. Il treno regionale, dopo la fermata di Priolo Melilli, si è scontrato contro diversi bovini che si trovavano incustoditi sulla linea ferrata, provocando un sobbalzo del carrello anteriore del treno che fortunatamente è ricaduto sui binari.

Nonostante la brusca frenata, non si sono registrati feriti a bordo. L'incidente ha comportato gravi ripercussioni su tutta la circolazione ferroviaria della zona dato che quest’ultima è stata interrotta per oltre tre ore con conseguente soppressione di due treni e ritardi considerevoli accumulati da un totale di 12 treni, tra regionali e a lunga percorrenza.

