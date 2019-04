Siracusa, uomo evade dai domiciliari: arrestato e portato in carcere

Evade i domiciliari e viene arrestato a Siracusa. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato Massimiliano Mancarella, di 44 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati in tema di stupefacenti.

Il quarantaquattrenne era in attesa della definizione dei relativi procedimenti, in più occasioni non aveva rispettato gli obblighi previsti dalla misura di detenzione agli arresti domiciliari. Proprio giorni fa era stato arrestato dai carabinieri per evasione. Per questi motivi, il tribunale di Siracusa ha deciso di aggravare la misura cautelare e di disporre per Mancarella la detenzione in carcere.

Il quarantaquattrenne è stato portato nel carcere Cavadonna, secondo quanto disposto dalla autorità giudiziaria.

