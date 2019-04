Siracusa, a fuoco due auto in meno di un'ora: indaga la polizia

Due autovetture sono andate a fuoco questa notte intorno alle tre di notte in via Tevere e alle quattro in via Italia 103. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di stato che hanno avviato le indagini per capire le cause del rogo.

I poliziotti in servizio alle volanti della questura di Siracusa hanno denunciato D.R., di 36 anni, siracusano, per il reato di ricettazione di una moto ape e un giovane, di 25 anni, per inosservanza alla misura dell’obbligo di dimora.

Inoltre, gli agenti hanno segnalato un altro trentatreenne, affidato ai servizi sociali ed assente durante il controllo di polizia.

