Marocchino verso l'espulsione dopo una rapina a Cassibile

Si sarebbe intrufolato nell'appartamento di un uomo di cinquantadue anni, a Cassibile, e dopo averlo minacciato con un cacciavite gli avrebbe portato via del denaro, 280 euro in contanti.

Una rapina, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato scorso, commessa da uno straniero Khalil Ben Tayeby, 27 anni, originario del Marocco, che è stato rintracciato e tratto in arresto dagli agenti delle Volanti della Questura.

Gli inquirenti stanno valutando la posizione del nordafricano, la documentazione è stata inviata all'ufficio immigrazione per verificare se ci sono le condizioni per avviare le procedure di espulsione. In merito al colpo commesso dall'indagato, si è scoperto che, per entrare nell'abitazione del proprietario, si sarebbe prima introdotto nel garage dell'uomo ed a quel punto sarebbe stato un gioco da ragazzi risalire fino all'appartamento.

