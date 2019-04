Priolo, l'Inps condannata a risarcire un operaio per esposizione ad amianto 

Condanna per l'Inps al riconoscimento dei benefici contributivi per l'esposizione ad amianto di un ex operaio del polo industriale di Priolo, Carmelo Fazzina. È quanto ha disposto con una sentenza la Corte di Appello di Catania. I giudici della Corte hanno ribaltato quanto aveva stabilito la sezione lavoro del Tribunale di Siracusa, dichiarando inammissibile la domanda di prepensionamento del lavoratore.

La sentenza però è stata impugnata dal presidente dell'Ona, l'Osservatorio nazionale amianto, Ezio Bonanni, che nei giorni scorsi è stato anche nominato dal ministro dell'Ambiente, componente della commissione Amianto.

«Siamo riusciti nell'ennesima impresa di sanare un'ingiustizia manifesta - ha sottolineato il presidente dell'Osservatorio - e finalmente Carmelo Fazzina potrà godere dei benefici dovuti per la sua esposizione ad amianto nel periodo in cui ha prestato la propria attività nel polo industriale».

