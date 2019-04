Tagli all'ospedale di Noto, ancora presidi e cortei: "Non siamo burattini nelle mani dei politici"

È proseguito anche ieri all'ospedale Trigona di Noto il clima di tensione che dura da lunedì scorso con un nuovo e coordinato sit-in di protesta per dire no alla rifunzionalizzazione della sanità pubblica nel profondo sud, e per respingere con forza i tagli decisi dalla Regione Siciliana. Sul banco degli imputati, manco a dirlo, la politica «che con indifferenza, anzi menefreghismo, continua a umiliare l'intero territorio più a sud della provincia di Siracusa, disinteressandosi dei reali bisogni della vasta comunità».

È affidato anche agli striscioni, affissi all'ingresso del Trigona, il malcontento dei cittadini che da lunedì sera presidiano l'ospedale di contrada San Giovanni Lardia: una contestazione che ieri ha assunto toni più pesanti, qualche minuto dopo le dieci, all'arrivo delle telecamere della Rai. Davanti ai microfoni Enzo Adamo, tra i principali coordinatori del Comitato Pro Trigona-Insieme per la tutela della salute - ex primario ortopedico proprio al Trigona - e Anna Tanasi che da lunedì, insieme ad altre due donne, ha iniziato lo sciopero della fame.

A far da cornice centinaia di cittadini che non hanno voluto far mancare il loro sostegno all'iniziativa del Comitato. E c'è stato anche chi ha voluto dare seguito alla contestazione: un'anziana signora ha strappato la tessera elettorale. La parola d'ordine per tutti è una sola: «Salvare il Trigona: questo il compito della politica. In pochi giorni sono state raccolte settemila firme che saranno presentate, insieme alla petizione, al presidente della Regione Siciliana», ha detto Adamo.

