Noto, controlli negli esercizi commerciali: chiuso un locale

Un locale di ristorazione è stato momentaneamente chiuso dagli agenti della polizia di Stato, in servizio presso il commissariato di Noto, durante i controlli amministrativi in esercizi commerciali, attuati insieme al personale della Polizia Municipale e a sanitari dell’Asp di Siracusa.

Sono state contestate la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e la carenza di documentazione.

Nei confronti di un esercizio commerciale che vende souvenirs, invece, è stata elevata una sanzione per occupazione abusiva di suolo pubblico. In totale sono state elevate sanzioni amministrative per 8 mila euro.

