Siracusa, rogo distrugge l'auto dell'ex assessore Abela

Un incendio appiccato nella notte tra lunedì e martedì ha divorato la macchina e la motocicletta nella disponibilità dell'ex assessore comunale alla Polizia locale Dario Abela. I veicoli erano parcheggiati in prossimità dell'abitazione della vittima, alla Pizzuta. Tra i primi ad arrivare sul posto la polizia.

Per gli investigatori è ancora troppo presto per fornire una chiave di lettura di quel che sembra profilarsi come un' intimidazione ai danni dell'ex assessore, rimasto nella giunta di Giancarlo Garozzo per oltre un anno, salvo poi dimettersi nell'aprile dello scorso anno, qualche mese prima delle elezioni amministrative a cui ha preso parte schierandosi in una lista legata al candidato a sindaco del Centrodestra, Ezechia Paolo Reale.

Abela è un personaggio noto nel capoluogo, non solo per la sua attività politica ma anche per la sua professione, essendo un imprenditore della ristorazione.

L’articolo nell’edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia

