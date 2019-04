È morta Maria Francese, sorella del cronista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia

È morta oggi a Siracusa Maria Francese, 88 anni, sorella di Mario, giornalista del Giornale di Sicilia ucciso dalla mafia nel 1979 a Palermo. "Per tutti noi giornalisti siracusani, soprattutto per Assostampa, è stata un punto di riferimento costante per ogni iniziativa nel segno di suo fratello" scrive il segretario provinciale Prospero Dente.

I funerali avranno luogo domani alle 16 nella chiesa dell'Istituto Sant'Angela Merici dove la donna si trovava. Saranno presenti la famiglia ed il nipote Giulio Francese, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Foto da: www.siracusanews.it

