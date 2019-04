"Spaccio Alimentare", spiragli per 78 lavoratori di Siracusa

Spiraglio per i settantotto dipendenti dell'ipermercato «Spaccio Alimentare», in cassa integrazione da oltre un mese. È stato annunciato dal gruppo «Cambria», titolare del marchio di supermercati che operava nell'ex centro commerciale di contrada Fusco, nel corso di una riunione avuta con le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, la possibilità di avviare un piano di affitto di dieci esercizi commerciali presenti in Sicilia, tra cui quello di contrada Fusco, attualmente chiuso alla catena «Arena» che possiede il marchio «Decò».

L'operazione consentirebbe così di sbloccare il programma di ristrutturazione dell'ipermercato all'interno del centro commerciale che sarà inaugurato il 23 maggio, dopo il via libera dato dalla maggioranza dei creditori al piano di ristrutturazione dei debiti che ha proposto il gruppo «Cambria».

I lavoratori restano fiduciosi. Nei giorni scorsi hanno raccolto le firme e dopo un presidio davanti all'ingresso di palazzo Vermexio, hanno ottenuto un confronto con il sindaco, Francesco Italia, che ha comunque garantito il proprio impegno nel seguire l'intera vertenza. I lavoratori hanno anche ottenuto che il tema venga inserito in uno dei prossimi punti in discussione in consiglio comunale.

