Lentini, 2 mila telefonate all'ex moglie: arrestato 49enne per atti persecutori

E' finito agli arresti domiciliari per atti persecutori un 49enne di Lentini, in provincia di Siracusa, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie.

Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Siracusa. Secondo quanto accertato dai carabinieri, l'indagato, nonostante fosse sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna con contestuale proibizione di qualsiasi forma di comunicazione, avrebbe violato ripetutamente le prescrizioni, molestando telefonicamente la vittima con circa 2 mila telefonate, effettuate in soli due mesi.

© Riproduzione riservata