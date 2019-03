Tre rapine in poche ore a Siracusa, indagini in corso

Tre rapine ad altrettante donne, ieri, a Siracusa. Nel pomeriggio, intorno alle 17, gli agenti delle Volanti sono intervenuti, in via Svizzera. Una segnalazione li ha allertati di uno scippo compiuto di un giovane a danno di una donna. L'uomo, dopo la rapina, è riuscito a fuggire.

In serata, intorno alle 20, un uomo gli Agenti sono, intervenuti, in via Grottasanta per un furto ai danni di un'anziana donna.

Più o meno della stessa età la vittima di un'altra rapina, sempre a Siracusa. Intorno alle 22, una rapina è stata segnalata in via Malta.

Sono in corso indagini.

