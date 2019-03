Avola, aggredisce l'ex moglie in strada: arrestato 55enne

Un uomo è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di polizia di Avola per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Gli agenti, intervenuti nei pressi di via Siracusa hanno visto una donna che veniva aggredita in strada, in maniera violenta, dall’ex marito, un bracciante agricolo, di 55 anni, già noto alle forze di polizia, dal quale la donna si era separata da diversi mesi.

La separazione non era stata accettata dall’uomo che continuava a perseguitare l’ex moglie ed a minacciarla, tanto che la donna era stata costretta a denunciarlo più volte. Le denunce hanno prodotto un provvedimento del Tribunale di Ragusa con il quale veniva imposto all’uomo di non avvicinarsi alla donna in qualsiasi luogo si trovasse.

L’ex marito, tuttavia, incontrata casualmente la donna, l'ha aggredita, procurandole lesioni guaribili in 25 giorni.

L'uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Siracusa.

