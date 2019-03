Floridia, sala scommesse illegale: denunciato il gestore del bar

Nel suo bar, nel cuore di Floridia, aveva realizzato una saletta dedicata alle scommesse. E la clientela, quasi ogni giorno faceva la sua puntata su un evento sportivo.

C'era chi preferiva giocarsi i soldi nei campionati di calcio, italiani e stranieri, altri, invece, che optavano per discipline diverse. Solo che quell'agenzia era del tutto abusiva, come emerso al termine dell'ispezione eseguita dagli agenti della Divisione amministrativa, al comando del dirigente Massimiliano Santoro, che hanno denunciato il gestore del bar, un incensurato, e posto sotto sequestro i computer e tutti altri sistemi informatici legati alle scommesse.

Si è scoperto che il proprietario non aveva la concessione dell'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, necessaria poi per avere le autorizzazioni da parte della Questura.

Non è stata una verifica casuale, o a campione, perché gli agenti di polizia, nelle settimane scorse, avevano ricevuto delle segnalazioni in merito a quel bar. Un'attività piuttosto nota a Floridia ma il titolare, probabilmente per arrotondare, avrebbe pensato di realizzare un piccolo centro scommesse ricavato nella pancia del locale.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE