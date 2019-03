Trovati in casa con una pietra di eroina a Rosolini: arrestati

Nascondono in casa a Rosolini una pietra di eroina del peso di 9 grammi. I carabinieri hanno sorpreso e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Gianluca Rubbera, di 37 anni, Enzo Soli,di 44 anni e Antonio Piazzese, di 42 anni.

I militari hanno acquisito informazioni che i tre potessero spacciare droga. Pertanto i militari li hanno perquisiti, così come le loro abitazioni.

I carabinieri hanno trovato la pietra di eroina e il materiale per il confezionamento delle dosi. Tutti e tre sono stati dichiarati in stato di arresto e portati nelle rispettive abitazioni, in regime di arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa.

© Riproduzione riservata