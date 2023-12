Feste natalizie a Siracusa per Whoopi Goldberg, foto e autografi con i fan

Un giro in Ape car, la visita in cattedrale, una passeggiata fra le strade di Ortigia. L'attrice Whoopi Goldberg ha deciso di trascorrere le vacanze di Natale a Siracusa. Il Premio Oscar, protagonista di film come Sister Act, Ghost, Il colore viola si trova da qualche mese in Italia, dove sta prendendo parte al primo film italiano: Leopardi & Co, diretto dalla regista Federica Biondi, che vede nel cast anche anche Jeremy Irvine, Denise Tantucci, Paolo Calabresi e Paolo Camilli. Le riprese si svolgono interamente a Recanati.

La Goldberg ne sta approfittando per conoscere l'Italia. Nei giorni scorsi era stata avvistata in Sardegna, adesso si trova sulla costa orientale della Sicilia. A Siracusa, questa mattina (27 dicembre), ha visitato la Cattedrale, sostando per qualche minuto all'interno della cappella di Santa Lucia. Poi un salto a Ortgia.

È stata riconosciuta e salutata dai fa, con i quali si è concessa selfie e autografi.