Festival del Cinema di Frontiera a Marzamemi: rinviata la 19^ edizione

E' arrivata la conferma ufficiale e a comunicarlo è stato lo stesso ideatore e direttore artistico nello Correale: il Festival Internazionale del Cinema di Frontiera è stato rinviato per mancanza di fondi. "Purtroppo – si legge – siamo costretti a rinviare la XIX edizione del festival. Per la mancanza dei fondi necessari non riusciamo a svolgere la manifestazione nelle date stabilite e annunciate, vale a dire dal 10 al 15 settembre 2019”.

Correale ha aspettato per “annunciare il rinvio del festival, che si tiene a Marzamemi dal 2001. Perché abbiamo sperato, fino all’ultimo minuto, che si potesse sbloccare una situazione che rende difficile organizzare una manifestazione degna e rispettosa delle attese degli affezionati che ci seguono. Il festival, com’è noto, è totalmente gratuito per il pubblico e si sostiene, oltre al lavoro dei molti volontari, con i contributi degli enti pubblici e, per una parte significativa, con il sostegno delle aziende private, per la maggior parte locali”.

Stando a quanto riferito "purtroppo, il comune di Pachino (da febbraio 2019 retto dai commissari prefettizi), patrocinatore e importante sostenitore del festival, versa in gravi difficoltà e non può impegnare alcuna somma per il 2019. A ciò si aggiunge la mancata erogazione del contributo già assegnato per il 2018. Abbiamo cercato un sostegno finanziario alternativo, ma finora non si è concretizzato”.

Da qui la decisione di rinviare la manifestazione "nella speranza di riuscire a raccogliere le energie necessarie per organizzare un festival, per la prima volta fuori stagione, ma sempre al meglio delle nostre possibilità”.

