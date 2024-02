Noto, tenta di dare fuoco al minivan della squadra di calcio rivale

La Digos di Siracusa ha denunciato un trentenne per il tentato danneggiamento, il 4 febbraio scorso, di un minivan che accompagnava la squadra di calcio di Palagonia all’incontro con una formazione di Noto, in una gara del campionato di calcio di Prima Categoria.

L’uomo ha cercato di incendiare uno pneumatico del mezzo dando fuoco a una busta di plastica inserita nel parafango. Il tempestivo intervento degli addetti al campo ha evitato che l’incendio si propagasse. Il denunciato e un altro netino che era con lui, un ventinovenne che ha violato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di Noto, saranno proposti per un provvedimento Daspo del questore.

«Una partita di calcio - ha affermato il questore Roberto Pellicone - deve essere l’emblema di una sana competizione sportiva all’insegna del tifo appassionato e deve essere scevra da ogni forma di violenza e disordine sociale. Lo sport, soprattutto per i più giovani, deve essere un’occasione per educare ai valori della tolleranza e dell’amicizia oltre che della sana competizione sportiva. Comportamenti come quelli posti in essere da questo soggetto che nulla hanno a che vedere con i valori dello sport saranno sempre perseguiti con la massima attenzione e severità».