Calcio, altre 25 denunce per gli scontri dopo Siracusa-Acireale

Altri 25 ultrà di Acireale e Siracusa sono stati identificati e denunciati dalla Digos del capoluogo aretuseo per i disordini avvenuti dopo la partita del 4 ottobre scorso tra le due squadre. Salgono così a 90 i tifosi denunciati e per tutti scatterà il provvedimento di Daspo sportivo, che impedirà loro di assistere a manifestazioni sportive per i prossimi anni. La Digos spiega di avere avviato «un costruttivo dialogo con la società del Siracusa calcio, che si è resa prontamente disponibile a collaborare con la questura, e con la tifoseria organizzata della compagine aretusea».

Nella foto la questura di Siracusa